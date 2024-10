Dorival projeta embates contra Chile e Peru: ‘Serão fundamentais’

Treinador inicia nesta segunda-feira a preparação para os próximos dois duelos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira inicia, nesta segunda-feira (7), sua preparação para os próximos dois jogos nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na próxima quinta-feira (10), a equipe encara o Chile, em Santiago. Em seguida, o Brasil jogará contra o Peru, em Brasília, no dia 15. Assim, o técnico Dorival Júnior projetou os embates e a responsabilidade da Canarinho somar os seis pontos em disputa nesta Data-Fifa.

O primeiro desafio será contra o Chile, que não coleciona bons resultados recentemente. Contudo, o treinador listou os perigos que os chilenos podem oferecer no confronto.

“É uma equipe de troca de passes, uma equipe que evolui com bola dominada, tem jogadores de muito bom nível, vários deles atuando dentro do nosso país. O Chile é uma Seleção que nós já conhecemos, acompanhamos há algum tempo. Espero que possamos ter a condição de fazer um jogo muito bom nível, um jogo dentro das nossas condições, buscando o gol adversário, trabalhando ofensivamente, no sentido de estarmos sempre próximos à área adversária. Nossa equipe tem capacidade para poder trabalhar assim. Espero que façamos um jogo seguro, regular, dentro das nossas melhores condições”, completou.

Dorival quer Mané Garrincha lotado

Aliás, após o embate contra o Chile, a Seleção Brasileira encara o Peru, no Estádio Mané Garrincha. E assim como aconteceu em Curitiba, Dorival espera um apoio massivo da torcida em Brasília.