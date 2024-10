Corinthians aguarda resposta de patrocinadora sobre regularização

A Esportes da Sorte ficou de fora da lista do Governo Federal e ainda não enviou uma resposta formal ao questionamento do clube sobre a situação

Na última quinta-feira (3), o Corinthians questionou sua patrocinadora máster, a Esportes da Sorte, sobre a regularização da empresa no Brasil. A casa de apostas está fora da lista do Governo Federal com as bets que estão autorizadas a atuar em território nacional.

Apesar do pedido para esclarecimentos, o clube não recebeu um retorno formal. Com a incerteza que a situação está gerando, o site ge divulgou que duas empresas já entraram em contato interessadas em estampar a camisa, mas os nomes não foram revelados. As companhias também arcariam com os R$ 57 milhões que a atual patrocinadora se comprometeu a pagar para a contratação de Memphis Depay.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, a bet deve pagar uma multa de R$ 100 milhões em caso de rescisão. Portanto, esses dois fatores deixam o clube mais tranquilo em relação ao dilema. A casa de apostas tem até o fim da semana, dia 11 de outubro, para resolver a situação com o Governo. Caso contrário, não estampará mais a camisa alvinegra.