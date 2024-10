Cano, do Fluminense, vive maior jejum de gols desde que chegou ao Brasil

Desde que chegou ao Brasil, Germán Cano se consolidou como o artilheiro de um toque só, com excelente posicionamento e poderio ofensivo. Em 2022 e 2023, o argentino completou 84 gols com a camisa do Fluminense e foi essencial para a conquista inédita da Libertadores. No entanto, o argentino convive, em 2024, com um incômodo jejum, sem balançar as redes desde maio.

Afinal, a última vez em que o atacante balançou as redes pelo Tricolor foi no dia 4 de maio, pela 5ª rodada do Brasileiro, no empate em 2 a 2 com o Atlético-MG, em Cariacica (18 partidas sem marcar). Desde então, ficou afastado dos gramados em virtude de uma lesão no pé e só marcou cinco gols no ano, em 32 jogos.

Diante do Cruzeiro, na última quinta-feira (3), o argentino ficou novamente de fora por causa do terceiro cartão amarelo. Nesse período, viu Kauã Elias despontar no comando do técnico Mano Menezes e mostrar serviço, com gols importantes para a reação do Fluminense.