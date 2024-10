Campeão carioca, ex-Flamengo vence eleição no interior de Minas

Ex-meio-campista do Flamengo foi eleito prefeito da cidade de Recreio e assumirá cargo a partir de janeiro do ano que vem

Medeiros tem filiação ao Partidos dos Trabalhadores (PT) e obteve êxito na concorrência com Dilson Coimbra, do Republicanos. A disputa entre os candidatos foi bem acirrada, com uma diferença de somente 156 votos. Assim, o ex-volante recebeu 3.430 votos, o que representa pouco mais de 51% do total. Já o seu adversário teve 3.274 votos, quase 49% da totalidade.

Ex-jogadores costumam se aventurar na política, e um antigo meio-campista do Flamengo é mais um caso. Trata-se de Léo Medeiros, volante que foi bicampeão carioca pelo Rubro-Negro. O ex-atleta teve sucesso na disputa eleitoral e se tornará prefeito da cidade de Recreio, sua terra natal, na Zona da Mata mineira. Ele assumirá o cargo a partir de janeiro do ano que vem, e seu mandato será válido até o fim de 2028.

Anteriormente, Medeiros havia se destacado pelo Ipatinga, clube pelo qual foi campeão mineiro em 2005. Em seguida, despontou no cenário e foi contratado pelo Flamengo, no ano seguinte.

Ex-jogador do Flamengo supera retrospecto desfavorável na eleição

O ex-volante foi um exemplo que contrariou o histórico de insucesso de personagens do futebol que tentaram permanecer com cargos públicos. O diretor de futebol do próprio Rubro Negro, Marcos Braz, não conseguiu se reeleger. O ex-atacante Bebeto, com passagens pelo time da Gávea, também naufragou na disputa por vaga na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook