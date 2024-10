UFMG: Chances de título e Liberta; e risco de Z4 no Brasileiro após a 29ª rodada

O Departamento de Matemática da UFMG divulgou seus estudos sobre as chances de título e Libertadores e risco de queda para a Série B dos 20 times que disputam a Série A do Brasileiro após a rodada 29. Foi sob medida para o Botafogo. O líder venceu e viu Palmeiras e Fortaleza, seus concorrentes mais diretos, tropeçarem. Contudo, o Flamengo, que entrou na rodada com menos de 1%, já aprece um pouco melhor, mas ainda muito atrás, apenas 2,6%. Pela UFMG, Fluminense e Coritnhas seguem com rusco grande de queda.

Importante: o Departamento de Matemática da UFMG é referência no Brasil quando o assunto são probabilidades do futebol. Afinal, os estudos consideram relevância dos jogos como visitante e números de partidas que ainda serão jogadas. Mas, como há times com partidas a menos, estes, mesmo atrás de alguns rivais, possuem chances maiores. Além disso, o zero não é absoluto, pois ele é considerado quanto um time tem menos de 0,0001 chance de titulo ou risco de cair. Dessa forma, veja abaixo os números de seu time. Mas um fato importante: há times com jogos a menos. Por isso que, embora esteja atrás de alguns rivais, possuem mais possibilidades de sucesso. Enfim, veja abaixo os números da UFMG: