Sport x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Leão e Vozão se enfrentam nesta segunda (7) em jogo do complemento da 30ª rodada da Série B; Sport jogará na Ilha do Retiro pela 1ª vez no ano

Em partida que encerra a 30ª rodada da Série B, Sport e Ceará medem forças nesta segunda-feira (7), às 21h, na Ilha do Retiro. As duas equipes brigam pelo acesso e cada ponto é fundamental nesta luta pela Série A em 2025. Esta, aliás, será a primeira partida do Leão em sua casa na temporada. Isso porque o Caldeirão estava em reformas desde janeiro.

Como chega o Sport

O Leão aposta na Ilha lotada, afinal, todos os ingressos foram vendidos antecipadamente: 26. 345. Dentro de campo, o treinador Pepa conta com o retorno do volante Fabrício Domínguez, recuperado de um entorse no tornozelo direito. O Sport está em quarto lugar, com 47 pontos em 28 jogos.

Como chega o Ceará

O Vozão está em sétimo lugar, com 45 pontos em 27 partidas. Entre o Ceará e o Sport, aparecem Vila Nova e América-MG, com 46 e 45 pontos, respectivamente. Para este jogo contra o Leão, o Alvinegro deverá relacionar pela primeira vez o zagueiro Luis Otávio, recuperado de uma lesão que o afasta dos gramados desde o ano passado. Por outro lado, o zagueiro David Ricardo, suspenso.

SPORT X CEARÁ

Série B-2024 – 30ª rodada

Data e horário: 07/10/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Ilha do Retiro, em Sport (PE)

SPORT: Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Julián Fernández (Felipinho), Felipe e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Tití Ortíz e Zé Roberto. Técnico: Pepa

CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Matheus Felipe, João Pedro “Tchoca” e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Jorge Recalde (Lucas Mugni); Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Léo Condé

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Tiago Gomes da Silva (GO) e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)