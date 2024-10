Rafael Paiva lamenta tropeço em casa: ‘Não tivemos tranquilidade’

Vasco sofre gol cedo, busca o empate contra o Juventude e joga com um a menos nos minutos finais Crédito: Jogada 10

O sonho com uma vaga na Libertadores em 2025 parece cada vez mais distante para o Vasco. Após empatar com o Juventude, neste sábado (5), em São Januário, o Cruz-Maltino completou quatro partidas sem vitória no Brasileirão e se distanciou do G-6. O técnico Rafael Paiva lamentou o gol sofrido no começo do jogo e a falta de tranquilidade para buscar o resultado. Veja a classificação do Campeonato Brasileiro! É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “O jogo não encaixou. Tínhamos clareza que esse jogo deveríamos ganhar. Não dá para colocar o peso no terceiro jogo em uma semana. Tentamos mesclar jogadores para não perder o equilíbrio, mas levamos um gol muito cedo e não tivemos tranquilidade para jogar. Não controlamos o jogo como queríamos”, lamentou o treinador.

O jogo começou animado. Edson Carioca abriu o placar para o Juventude, aos três minutos, e Payet empatou para o Vasco, aos dez. A partida ficou “lá e cá”, com chances dos dois lados, mas o time gaúcho dominou as ações após a expulsão de Souza, aos 38 da etapa final. Aliás, o volante ficou em campo por apenas quatro minutos. No fim, restou defender o resultado e assegurar um ponto. Sequência sem vitória deixa ‘mais perto’ do Z-4 Em nono lugar com 37 pontos, o Vasco está longe da zona de rebaixamento. Porém, o risco ainda existe, mesmo que seja remoto. Apesar de figurar entre os dez melhores, o Cruz-Maltino se encontra mais próximo do Z-4 do que do G-6, por exemplo. A distância para a degola é de oito pontos, enquanto para a zona da Libertadores é de nove. O técnico Rafael Paiva ligou o alerta. “É um campeonato cruel. Quando você não pontua, começa a incomodar. Mas é cruel para todo mundo. É um campeonato pesadíssimo e temos clareza que precisamos pontuar o mais rápido possível para não ficar lá para baixo. Temos que pontuar para fugir logo de onde tem que fugir e pensar para cima”, alertou o treinador.