Paquetá deve ser julgado em março por suspeitas manipulação

O futuro de Lucas Paquetá pode ser definido em 2025. Denunciado em maio deste ano por má conduta em quatro jogos do Campeonato Inglês, o meio-campista brasileiro deverá ter uma audiência em março sobre as suspeitas de manipulação, segundo informações do jornal britânico “The Sun”. Assim, ele pode pegar uma pena de seis meses ou banimento do futebol.

Familiares de Paquetá fizeram transferências de R$ 40 mil para jogador do Botafogo

Lucas Paquetá teria forçado cartões amarelos em quatro partidas do Campeonato Inglês, entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Dessa forma, ele teria violado as regras de conduta relacionada a apostas esportivas da Federação Inglesa de Futebol (FA). O jogador nega as acusações e tem cooperado com as investigação, com apoio do West Ham.