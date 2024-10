Jogadores do Atlético cobram postura de mata-mata no Brasileiro

Os jogadores do Atlético deixaram o campo insatisfeitos com o empate diante do Vitória, sábado (5), na Arena MRV, pela 29ª rodada do Brasileirão. O zagueiro Lyanco e o meia Fausto Vera reforçaram a declaração do volante Otávio e cobraram uma mudança de postura para a sequência do campeonato.

“Um segundo tempo de m…, na verdade. Tem coisas que não podem acontecer mais. Temos que treinar e melhorar para o próximo jogo”, disse Fausto Vera.

O Atlético saiu na frente do placar com menos de dez minutos, com Fausto Vera, e ampliou com Vargas, aos 45. Na etapa final, o Galo sofreu um apagão e permitiu a reação do Vitória. Assim, o time baiano chegou ao empate com Wagner Leonardo, aos 19, e Alerrandro, aos 24. O goleiro Everson foi expulso aos 38, e quase comprometeu.