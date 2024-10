Goleiro defende três pênaltis e garante vitória do Girona

A estrela do goleiro Paulo Gazzaniga brilhou na vitória do Girona no Campeonato Espanhol. O argentino defendeu três cobranças de pênaltis e foi decisivo para a vitória por 2 a 1 sobre o Athletic Bilbao, neste domingo (6), no Estádio Montilivi, pela 9ª rodada. Christian Stuani fez o gol da vitória aos 54 minutos do segundo tempo.

Paulo Gazzaniga defendeu três pênaltis de cobradores diferentes. O primeiro a perder foi Álex Berenguer, quando o jogo ainda estava 0 a 0. Assim, o Girona ganhou fôlego e saiu na frente do placar com Yaser Asprilla, aos 39. Entretanto, o Bilbao empatou aos 41, com Oihan Sancet, com assistência de Berenguer.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Já na etapa final, o Athletic Bilbao teve nova chance de ficar na frente do placar, mas Gazzaniga defendeu o pênalti de Iñaki Williams. Porém, o goleiro argentino se adiantou e a cobrança foi repetida, mas Williams passou a bola para Ander Herrera. Assim, o veterano bateu rasteiro e fraco, e o arqueiro salvou de novo.