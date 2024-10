Com três de Lewandowski, líder Barcelona vence Alavés

Polonês conta com ajuda de Raphinha, que dá duas assistência em vitória por 3 a 0 do Barça, fora, pelo Espanhol

Sem dificuldades e com três gols de Lewandowski, o Barcelona visitou e venceu o Alavés por 3 a 0, neste domingo (6). A partida foi válida pela nona rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. Mouriño e Toni Martínez chegaram a marcar para os donos da casa, mas o VAR os anulou, por impedimento.

Com o hat-trick marcado entre os 7 e 32 minutos do primeiro tempo, o atacante polonês aumentou a sua vantagem na artilharia da competição, com dez bolas na rede, contra seis de Pérez, do Villarreal. Lewandowski formou dupla de ataque com o brasileiro Raphinha. Convocado por Dorival Júnior, ele foi o capitão do Barcelona na partida e deu duas assistências no jogo.

O Barcelona segue na liderança do Espanhol, com 24 pontos. Ou seja, oito vitórias e uma derrota. O Barça é seguido de perto pelo Real Madrid, que soma 21 e já jogou na rodada. O G4 conta ainda com o Villarreal e com o Atlético de Madrid: 17 e 16, respectivamente. Os colchoneros, porém, entrarão em campo neste domingo (6).

Como Barcelona venceu

Antes dos sete minutos, o Barcelona já havia marcado um belo gol com Raphinha, que acabou anulado. A equipe saiu na frente quando Lewandowski escorou uma falta cobrada por Raphinha pela direita. O Alavés não conseguiu reagir ao ataque do Barça. Tanto Lamine Yamal pela direita quanto Raphinha pela esquerda levantaram vantagem sobre os defensores e, aos 22 minutos, Raphinha avançou pela esquerda e cruzou para Lewandowski fazer seu segundo gol. Um pouco mais tarde, após Raphinha perder uma grande chance, Lewandowski recebeu de Eric e colocou 3 a 0 no placar com um chute colocado que morreu no fundo da rede. O Alavés chegou a fazer um gol com Martinez, mas foi anulado, frustrando seus torcedores.