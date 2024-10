Atlético de Madrid cede empate no fim e se afasta dos líderes

O Atlético de Madrid se distanciou dos líderes do Campeonato Espanhol. O Colchonero empatou com a Real Sociedad por 1 a 1, neste domingo (6), no Anoeta, pela 9ª rodada, e deixou pontos importantes pelo caminho. Julián Álvarez abriu o placar com gol relâmpago com menos de um minuto, enquanto Luka Sucic empatou já na reta final.

Invicto no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid surpreendeu os donos da casa e abriu o placar com menos de um minuto, com Julián Álvarez. Dessa forma, a Real Sociedad precisou se impor em busca do empate. Os Txuriurdin controlaram a posse e empilharam chances, mas só conseguiram empatar em lindo chute de Sucic, aos 39 da etapa final.

Com o empate, o Atlético de Madrid fica em terceiro lugar com 17 pontos. Assim, ficou sete pontos atrás do líder Barcelona e quatro do Real Madrid, que venceram na rodada. O Colchonero volta a campo no próximo dia 20, às 11h15 (de Brasília), contra o Leganés, no Metropolitano, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol.