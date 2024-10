Abel evita alarde sobre confusão pós-jogo e liga alerta por deficiência no Palmeiras

A confusão ocorrida após o apito final, que resultou em dois jogadores expulsões no empate sem gols entre Red Bull Bragantino e Palmeiras não ganhou alarde de Abel Ferreira. O treinador alviverde, aliás, apontou Pedro Caixinha, técnico do Massa Bruta, como o mais indicado a explicar o episódio. “O Caixinha veio atrás de mim para tentar me cumprimentar. Tanto ele quanto todos vocês, inclusive, todos os treinadores brasileiros, sabem que só cumprimento os treinadores ou no início do jogo ou quando nos encontramos no gramado ou quando estamos em baixo e eu cumprimento no túnel”, iniciou. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia mais: Abel Ferreira elogia Bragantino, mas mostra frustração com empate do Palmeiras

“Não vi, acho que o Caixinha pode falar melhor. É uma pergunta que vocês podem fazer ao treinador deles. Coisas do futebol, respondo as perguntas do jogo se vocês quiserem, isso é uma coisa que não me interessa”, complementou. Abel Ferreira também aproveitou para ligar o alerta sobre um quesito ao qual o Verdão mostrou deficiência em Bragança Paulista. “As grandes oportunidades do jogo foram nossas, uma na cabeça do López, uma do Maurício, uma nos pés do Rony e essa última que o Dudu arrematou e o goleiro (Cleiton) segurou o empate. Acho que é mais um jogo que se resume em eficácia. Apesar do Palmeiras ser das equipes que mais faz gol, hoje nessas quatro que criámos deveríamos ter feito o gol”, encerrou.