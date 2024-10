Em jogo movimentado, Vasco empata com Juventude e frustra torcida em São Januário

Em jogo bastante movimentado, o Vasco ficou no empate por 1 a 1 com o Juventude na noite deste sábado (5), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Edson Carioca abriu o placar para os visitantes, mas Payet deixou tudo igual ainda no começo do primeiro tempo em São Januário. Souza foi expulso por carrinho forte em Carrillo, mas os gaúchos, com um jogador a mais, não souberam aproveitar.

Com o resultado, o Cruz-Maltino aparece com 37 pontos, em nono na tabela, e segue na árdua luta para se aproximar do G6. Por outro lado, o Papo chega a 34 pontos, na 14ª posição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Toma lá, dá cá

O Juventude tomou a iniciativa e abriu o placar logo aos três minutos, quando Edson Carioca superou Maicon e Piton com facilidade para balançar a rede. O Vasco, porém, mostrou poder de reação em arremates de Hugo Moura e Payet. E foi justamente da dupla que veio a jogada do gol de empate. O volante fez bom desarme na entrada da área e tocou para o francês, que cortou o defensor e anotou um bonito gol. A partir daí, os times revezaram em ações de ataque e em erros. Os gaúchos foram um pouco melhores, mas esbarraram em duas boas defesas de Léo Jardim. Os donos da casa tentaram responder em finalizações de Hugo Moura, sem sucesso.