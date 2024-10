Comissões técnicas de Palmeiras e Bragantino batem boca após duelo no Brasileirão

O duelo entre Bragantino e Palmeiras terminou empatado sem gols, mas, ao final da partida, o clima esquentou, pois as comissões técnicas das equipes discutiram ainda no campo.

Tudo começou nos minutos finais, quando o Bragantino reclamou dos acréscimos. O jogo foi até os 55 minutos, e o Palmeiras alegou que o adversário, especialmente o goleiro Cleiton, fez muita cera e não foi penalizado, além de considerar o tempo de acréscimo injusto.

O técnico português do Bragantino foi até João Martins, do Palmeiras, e os jogadores tentaram impedir. Uma briga generalizada começou entre os atletas, resultando nas expulsões de Gabriel Menino, do Palmeiras, e Lucas Cunha, do Bragantino.