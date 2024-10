Alcaraz celebra primeiro gol pelo Flamengo e agradece Gerson: ‘Contente e emocionado’

“Muito feliz por meu primeiro gol com essa camiseta muito linda do Flamengo. Muito contente pelo apoio que o grupo me dá sempre. Uma grande referência como Gerson me deu o pênalti para eu bater. Agradeço muito a ele, que me dá sempre muita confiança em todos os treinos. Agradeço também a todo o plantel, que sempre tenta me ajudar com o idioma e a me adaptar ao futebol do Brasil. Estou muito contente e emocionado”, disse.

“Sim, em uma jogada no meio do campo, recebi um golpe no joelho, me doeu um pouco. Mas com a garra que coloco nos dias a dias nos treinos e com a garra que o time joga, tive o apoio para seguir à frente, passou a dor e pude continuar jogando’, completou Alcaraz.