Vitória tem interesse em comprar o volante Luan, do São Paulo

O Rubro-Negro abriu conversas com os representantes do volante para chegarem em um denominador comum. Contudo, o São Paulo ainda não sabe de nenhum interesse e tampouco recebeu oferta oficial. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Eder Traskini, do “Uol” e confirmado pelo Jogada10 .

O Vitória tem interesse na contratação definitiva do volante Luan. O jogador pertence ao São Paulo e está emprestado ao Rubro-Negro Baiano até o final desta temporada. Contudo, o clube já começa a se movimentar nos bastidores para manter o atleta no plantel para o ano que vem.

Autor de um dos gols do Tricolor no jogo do título do Paulistão de 2021, Luan perdeu espaço em 2022. Com Rogério Ceni, depois de se recuperar de lesão, o meio-campista atuou pouco. O status se manteve com Dorival Júnior em 2023 e, novamente, ficou com poucas oportunidades. Assim, querendo recuperar seu ritmo de jogo, decidiu deixar o São Paulo e se transferiu para o Vitória.

Ele tem contrato com o clube paulista até dezembro de 2026. No acerto com o Vitória, ele não escondeu a vontade de voltar para o São Paulo, em 2025. Contudo, o jogador se tornou uma das lideranças dentro do elenco baiano e não descarta permanecer.

As conversas devem ganhar mais força após o Campeonato Brasileiro. O São Paulo também não sabe se Luan interesse ao treinador Luis Zubeldía. Afinal, o argentino não teve a oportunidade de trabalhar com o volante. Além disso, o setor de meio campo é uma dor de cabeça no Tricolor, que perdeu Alisson e Pablo Maia por boa parte da temporada e sofreu para achar substitutos.