Vasco x Cuiabá: CBF altera data do confronto pela terceira vez

Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Vasco tem um jogo a menos, ainda do primeiro turno, para disputar. No entanto, a CBF remarcou pela terceira vez o confronto, válido pela 19ª rodada, a última do primeiro turno, com o Cuiabá, em virtude de um reajuste na tabela.

De acordo com a entidade, a mudança aconteceu por causa da confirmação do jogo entre Botafogo e Peñarol, no estádio Nilton Santos, no dia 23 de outubro, pela semifinal da Copa Libertadores. Para não haver choque de horários e dois jogos no Rio de Janeiro, o Cruz-Maltino mede forças com o Dourado no dia 24 de outubro, às 21h (de Brasília), em São Januário.

Vale lembrar que a CBF adiou o duelo, que seria em julho, por causa do compromisso do time mato-grossense na Sul-Americana. Inicialmente, a partida aconteceria em setembro, porém a entidade remarcou mais uma vez, agora para outubro.