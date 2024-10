São Paulo tem retrospecto bastante negativo nos duelos contra o Cuiabá

É verdade que o confronto entre as equipes começou faz pouco tempo, mas o São Paulo nunca venceu o Cuiabá longe do Morumbis. Foram três encontros na Arena Pantanal, com dois empates e uma vitória do Dourado. Além disso, o Tricolor precisa melhorar seus números, já que marcou apenas duas vezes e sofreu três gols.

O São Paulo encara o Cuiabá neste sábado (5), às 19h, na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor segue atrás do seu objetivo que é terminar a competição entre os quatro primeiros colocados. Mas, para isso, precisa quebrar um tabu de nunca ter vencido o Dourado, fora de casa.

O último embate entre as equipes na Arena Pantanal, inclusive, terminou com vitória do Cuiabá. Pelo Campeonato Brasileiro de 2023, o Dourado venceu por 2 a 1, com gols de Clayson e Pitta. Nathan Mendes descontou para o Tricolor. Além disso, os outros jogos acabaram empatados em 1 a 1 e 0 a 0.

São Paulo tem apenas uma vitória em cima do Cuiabá

Contudo, outra estatística assusta no confronto. Afinal, o São Paulo só tem uma vitória em cima em cima do Cuiabá em toda a história. O triunfo aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2022 por 2 a 1, com gols de Calleri e Nikão. Jenison descontou para o Dourado.

Ao todo, as equipes já se enfrentaram sete vezes, com quatro empates, duas vitórias do Cuiabá e apenas um triunfo do São Paulo. O último encontro entre os dois, aliás, terminou com vitória do Dourado em pleno Morumbis. 1 a 0, com gol de Eliel.