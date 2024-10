Rochet alcançará 50 jogos pelo Internacional em confronto com o Corinthians

O Inter tem um motivo a mais para celebrar o momento positivo no Campeonato Brasileiro. Afinal, além dos oito jogos sem perder na competição, o goleiro Rochet vai alcançar a marca de 50 jogos pelo Colorado no embate com o Corinthians. O arqueiro chegou há pouco mais de um ano ao clube, mas já foi o suficiente para entender a rivalidade com este adversário.

“O Inter hoje é minha casa. Estou há um ano e pouco e me sinto em casa. Falei com vários uruguaios que jogaram aqui e o D’Ale, com quem tinha atuado no Nacional. Me surpreendeu. É um clube gigante, com pessoas muito boas, uma torcida magnífica. A cidade me acolheu bem. Vestir esta camisa significa muito para minha família e a mim. Espero que siga por muitos anos”, acrescentou.

Inter e Corinthians vão se enfrentar, neste sábado (05/10), na Neo Química Arena, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Importante lembrar que os gaúchos atualmente ocupam a sétima colocação, com 45 pontos. Seu principal objetivo é entrar na zona de classificação para a Libertadores. Com isso, primeiro precisa vencer o rival interestadual e torcer por tropeços de São Paulo e Bahia.

Rivalidade com o Corinthians

A rivalidade entre as equipes se intensificou principalmente por conta de episódios no Campeonato Brasileiro de 2005 e Copa do Brasil em 2009. No primeiro deles, os dois times brigavam pelo título da competição, então houve um escândalo de arbitragem que acabou por favorecer o Corinthians. No confronto entre os times, na reta final daquela edição, houve um lance questionável, que o Inter reclama de pênalti em Tinga.

Com o empate em 1 a 1, o Internacional ficou na segunda colocação e o oponente paulista conquistou o título. Já em 2009, o Colorado e o Corinthians voltaram a decidir uma competição, dessa vez a Copa do Brasil. A diretoria do clube gaúcho fez um dossiê e o entregou à CBF em um DVD. O conteúdo reunia situações de erros de arbitragem que beneficiavam o time paulista. No campo, o Timão levou a melhor novamente, venceu o jogo de ida de decisão e manteve um empate na segunda partida. Assim, surgiu a provocação “põem no DVD”.