RB Bragantino x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

RB Bragantino e Palmeiras medem forças neste sábado (5/10), às 16h30, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão é o vice-líder da competição, com 56 pontos, um a menos que o líder Botafogo e precisa vencer para tentar assumir a primeira posição. Já o Massa Bruta, apesar de estar na 12° colocação, está a apenas cinco pontos da zona de rebaixamento e precisa dos três pontos para afastar o perigo.

Como chega o RB Bragantino

O RB Bragantino terá alguns desfalques para a partida. Afinal, o meia Jhon Jhon recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e está suspenso. Além disso, estão no Departamento Médico o lateral-esquerdo Luan Cândido (torção no tornozelo direito), o lateral-esquerdo Juninho Capixaba (lesão no joelho direito) e o atacante Thiago Borbas (lesão na coxa direita). Por fim, o lateral-direito Nathan Mendes continua em transição após dores na perna esquerda. O Massa Bruta está com o alerta ligado, já que está a apenas cinco pontos da zona de rebaixamento e aposta na força da sua casa para afastar qualquer perigo de descenso.

Como chega o Palmeiras

Já o Verdão terá alguns reforços importantes para a partida. Afinal, Zé Rafael e Richard Ríos estão novamente à disposição após cumprirem suspensão automática contra o Atlético-MG. Além disso Marcelo Lomba, recuperado de pubalgia, já tem trabalhado no campo e estará no banco de reservas. Assim como Marcos Rocha, também recuperado e à disposição de Abel Ferreira. Contudo, a grande notícia é o retorno de Estêvão. O atacante, desfalque há dois jogos com uma lesão na coxa esquerda, treinou com o restante dos companheiros e deve, ao menos, ficar no banco de reservas em Bragança Paulista.

RB BRAGANTINO x PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro 2024 – 29ª rodada

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

Data e horário: 05/10/2024, às 16h30 (de Brasília)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Jadsom, Pedro Henrique, Eduardo e Guilherme; Raul (Matheus Fernandes), Lucas Evangelista e Lincoln; Henry Mosquera, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício; Raphael Veiga, Felipe Anderson e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Bráulio Da Silva Machado (SC)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Eduardo Goncalves Da Cruz (MS)

VAR: Paulo Renato Moreira Da Silva Coelho (RJ)