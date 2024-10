Presidente do Fluminense rebate Casares e ironiza com foto de Sandro Hiroshi

Lamento a entrevista do presidente do São Paulo. Demonstra desconhecimento sobre STJD, sobre o Fluminense e o São Paulo. Em entrevista recente, fui perguntado sobre o tema e falei que, do ponto de visto jurídico, achava absurdo o pedido de tentar anular a partida por alegado erro de arbitragem.

Já a memória do presidente Julio, por quem tenho o maior respeito, vou refrescar um pouco. Em 1996, um escândalo de arbitragem envolvendo outros clubes gerou o não rebaixamento de Fluminense e Bragantino. Por isso jogamos a Série A em 1997.

Em 1999, novo problema envolveu justamente o clube do presidente. Quem não se lembra do São Paulo ter escalado jogador com identidade adulterada (Sandro Hiroshi) para ganhar do Botafogo e depois ver os pontos revertidos ao clube do Rio?

A ação na Justiça comum foi do Gama para que o Botafogo fosse rebaixado, o que gerou a Copa João Havelange. Como os pontos foram dados ao Botafogo, o clube de Brasília foi à Justiça e impediu a realização do campeonato do ano 2000.

Viu, presidente? Por uma irregularidade do São Paulo não houve rebaixamento em19 99 e o beneficiado direto não foi o Fluminense.

Por fim, em 2013, dois clubes escalaram jogadores irregulares na última rodada e receberam deúncias pelo STJD. O Fluminense exigiu apenas o cumprimento da regra, que previa a retirada de pontos dos clubes infratores.

Em nenhum dos casos o Fluminense infringiu a regra. Exatamente como agora, em jogo no qual venceu por 2 a 0, sem nenhum erro que o beneficiasse.

O caso

O árbitro validou Paulo Cesar Zanovelli validou um gol polêmico do Fluminense na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, no dia 1º de setembro. Na ocasião, Zanovelli deu vantagem ao Tricolor após uma falta de Calleri em Thiago Santos, mas, na sequência, ignorou que o zagueiro Thiago Silva tocou com a mão na bola. Logo em seguida, Kauã Elias fez o primeiro gol do jogo.

Zanovelli, então, recebeu punição nesta quinta-feira com a pena mínima – 15 dias de suspensão. Leia mais clicando aqui.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.