Maurício desbanca ‘ídolo’ para engatar sequência no Palmeiras

Meia vem atuando mais centralizado, no lugar de Raphael Veiga, e é um dos responsáveis pela arrancada do Verdão no Brasileiro Crédito: Jogada 10

O Palmeiras vive grande fase na temporada. Afinal, a equipe vem de cinco vitórias seguidas e se colocou de vez na disputa do Campeonato Brasileiro. Contudo, boa parte deste grande momento vem após as quedas nas copas e as mudanças de Abel Ferreira no time titular. Uma delas foi a entrada de Maurício, que vive sua maior sequência desde que chegou ao Verdão. O meia chegou na janela de transferência do meio do ano, após deixar o Internacional. Ele admitiu a dificuldade de ser inserido em um elenco já entrosado e espera repetir as boas atuações no Verdão como aconteceu no Colorado.

“É difícil vir para um clube grande e já estar jogando e incluído no grupo. Eles me ajudaram bastante, a comissão também. Consegui ter muitas oportunidades e isso ajuda para que você tenha uma sequência e mostre o trabalho. Fico feliz com o desempenho que tenho tido, mas sei que não é o suficiente e estou trabalhando ainda mais para corresponder sempre ao mesmo nível dos jogos que tive. Vestir essa camisa é uma responsabilidade, brigamos por títulos e temos de estar sempre correspondendo bem”, disse Maurício.] Maurício engata sequência no Palmeiras Até aqui, Maurício soma 14 jogos e tem três gols marcados. Para conseguir vaga no time titular, Mauricio desbancou Raphael Veiga, um dos ídolos do Palmeiras e peça chave no elenco de Abel Ferreira nos últimos anos. Ele chegou a ser testado pelas beiradas, mas realmente se encontrou atuando mais centralizado. Desde que chegou ao clube, Mauricio só ficou de fora dos jogos contra o Flamengo, pelas oitavas da Copa do Brasil, já que tinha atuado pelo Internacional na competição nesta mesma temporada. Assim, ganhou rapidamente a confiança de Abel Ferreira e agora espera aumentar esta sequência positiva no Verdão.