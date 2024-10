Ituano x Guarani: escalações, onde assistir e arbitragem

No "duelo dos desesperados", equipes se enfrentam neste sábado (5), pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

O Ituano recebe o Guarani neste sábado (5), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Novelli Júnior, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em situações críticas na competição, as equipes ocupam as últimas colocações na tabela. O Galo de Itu, com 28 pontos, ocupa a 19ª posição, enquanto o Bugre está na 20ª, somando apenas 25 e amargando a lanterna. Confira as principais informações do confronto.

Onde assistir

A partida será transmitida através do Sportv, na TV fechada, e no pay-per-view Premiere.

Como chega o Ituano

A equipe do técnico Alberto Valentim chega com três derrotas consecutivas – para Avaí, Coritiba e Paysandu. Na 19ª colocação, com 28 pontos, precisa aproveitar o fator casa para reencontrar o caminho das vitórias e, assim, sair da zona de rebaixamento. Para a partida, os desfalques são os mesmos, todos no departamento médico do clube. São eles: Zé Eduardo, Salatiel, Eduardo Diniz, Zé Carlos e Lipe Gadol.