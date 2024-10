Filho de Ronaldo recebe homenagem da namorada

Filho do ex-jogador Ronaldo Fenômeno com a fisiculturista Michele Umezu, Alexander Lima recebeu uma homenagem da namorada na última quinta-feira (03). Com uma foto ao lado do jovem de 19 anos, Maria Clara comemorou o Dia Nacional do Namorado.

Na postagem feita no Instagram, o casal aparece juntinho, com direito a beijo e chamego. Na legenda, a citação pela data e um emoji de coração.