Em jogo com final eletrizante, Operário vence Chapecoense de virada pela Série B

Catarinenses ficam com um a menos em quase toda a segunda etapa, busca empate nos acréscimos, mas paranaenses asseguram o triunfo no fim

Em um duelo com final eletrizante, o Operário-PR derrotou por 3 a 2 a Chapecoense na noite desta quinta-feira (3), em Ponta Grossa (PR), na abertura da 30ª rodada da Série B do Brasileiro. Os paranaenses embalam, portanto, o terceiro triunfo consecutivo no Estádio Germano Krüger. Já os catarinenses quebram a sequência de duas vitórias.

Ítalo abriu o placar para os catarinenses no Estádio Germano Krüger, mas Boschilia deixou tudo igual ainda na primeira etapa. Nathan Fogaça e Maxwell viraram para os anfitriões quando a Chape estava com um a menos em razão da expulsão de Bruno Leonardo aos nove minutos do segundo tempo. Os visitantes ainda buscaram o empate aos 46, com Foguinho, mas os paranaenses anotaram o terceiro no minuto seguinte, com Maxwell.

O Fantasma sobe, portanto, para a oitava colocação, com 42 pontos, a cinco do G4. Já a Chape estaciona nos 34 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento. O time do Oeste de Santa Catarina é o 13º na tabela.