Bruno acumula dívidas de pensão e deve alto valor ao filho com Eliza Samúdio

Em 2022, Bruno chegou a organizar rifas e campanhas para tentar quitar a dívida com o filho, mas conseguiu realizar poucos pagamentos. Em 2023, a justiça determinou a penhora de bens para saldar a dívida com Bruninho .

O ex-goleiro Bruno, recentemente visto trabalhando como carregador no Rio de Janeiro, vive uma situação financeira crítica. Após anos de glória no futebol, quando chegou a vencer o Campeonato Brasileiro com o Flamengo, em 2009, agora deve um valor significativo ao filho, Bruninho Samúdio.

No entanto, aparentemente, Bruno não possui bens em seu nome. O sítio em Esmeraldas-MG, vendido em 2010, teve o valor dividido entre Bruno e sua ex-esposa, mãe de duas filhas do ex-atleta. Bruno utilizou sua parte para pagar dívidas com advogados. Além disso, em 2013, ele vendeu um apartamento no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, mas a justiça anulou a venda, considerando-a uma tentativa de burlar o pagamento a Bruninho.

Agora, o imóvel, avaliado em cerca de R$ 1,5 milhão, será leiloado em breve.

Além da dívida de pensão, Bruno deve a Bruninho R$ 1 milhão por danos morais, valor que tentou recorrer, mas perdeu em todas as instâncias.