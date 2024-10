Alemão: Augsburg vence Mönchengladbach e se afasta da zona de rebaixamento

A 6ª rodada do Campeonato Alemão 2024/25 começou a ser disputada nesta sexta-feira (4), em confronto que mexeu com a parte de baixo da tabela. Após duas derrotas seguidas, o Augsburg voltou a vencer na Bundesliga ao derrotar o Borussia Mönchengladbach por 2 a 1, na SGL Arena, na cidade de Augsburgo. Keven Schlotterbeck e Alexis Claude-Maurice, um em cada tempo, anotaram os gols da vitória para os donos da casa. Por outro lado, os visitantes descontaram com Tim Kleindienst, já na reta final da partida.

Com a vitória, o Augsburgo ultrapassou o próprio Borussia Mönchengladbach na tabela. Temporariamente, as equipes ocupam a 11ª e 12ª posições, com sete e seis pontos, respectivamente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Suspensão de Pogba é reduzida, e meia pode voltar ainda nesta temporada