Trezeguet é acusado pela ex-mulher de abusos e atraso da pensão

A ex-mulher de David Trezeguet entrou na Justiça da Espanha contra o ex-jogador para cobrar o pagamento de pensões alimentícias atrasadas e ‘episódios de abuso’. Belén Cosimo deu entrada no processo no tribunal de Madrid, onde ela vive com o filho do casal há dois anos.

Desde 2022, quando o então casal colocou um ponto final na relação, o campeão do mundo pela França em 1998 tem reduzido ‘unilateralmente’ o repasse financeiro para o sustento do filho de 7 anos, segundo a ação movida por Cosimo. De acordo com o jornal El Mundo, que teve acesso ao processo, o ex-atacante de clubes como Juventus, Mônaco e River Plate obteve um patrimônio de mais de 140 milhões de euros (quase R$ 840 milhões, na cotação atual). Atualmente, Trezeguet trabalha como treinador, colaborador da Fifa e promotor de marcas de esportes e de relógios.

Segundo Cosimo, a decisão de fazer a denúncia veio após viver um período de “vergonha e medo”. Depois de mudar-se para Madri com o filho e obter um emprego no aeroporto de Barajas, a ex-mulher do jogador relata que começou a ser sufocada financeiramente por Trezeguet. O francês, inclusive, retirou o cartão de crédito italiano dela, base do sustento mensal do filho. Desde agosto de 2023, Trezeguet não paga o aluguel do apartamento onde moram o filho e a ex-companheira, de acordo com o jornal espanhol.