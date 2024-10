Palmeiras sub-20 aplica a maior goleada de sua história em competições oficiais

Nesta quinta-feira (3), o Palmeiras sub-20 aplicou um placar elástico de 12 a 0 sobre o União ABC, time do Mato Grosso do Sul, pela primeira rodada da Copa do Brasil. O resultado entrou para a história, já que é a maior goleada da categoria do Verdão em uma competição oficial.

Em busca do terceiro título do torneio, a vitória levou o time alviverde às oitavas de final. Os gols da partida foram marcados por Luighi (duas vezes), Robson, Thalys, Benedetti, Rafael Coutinho, Allan, Agner (duas vezes), Sorriso (duas vezes) e Daniel.

Anteriormente, o recorde da categoria era de 10 a 0, aplicado duas vezes no Campeonato Paulista. A primeira contra o VOCEM, em 2021, e AD Guarulhos, em 2024. A estreia na Copa do Brasil foi o primeiro desafio dos meninos da base após a conquista do Campeonato Brasileiro, que aconteceu no dia 30 de setembro.