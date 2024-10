Léo Ortiz detalha preparação de Filipe Luís e enaltece intensidade do Flamengo

Titular na vitória contra o Corinthians, Ortiz voltou a jogar como zagueiro. Com Tite, ele vinha sendo utilizado como volante

De volta a sua posição de origem, Léo Ortiz foi um dos destaques do Flamengo na vitória por 1 a 0 contra o Corinthians, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Após o jogo, o zagueiro já fez uma projeção para o jogo de volta, e detalhou como foi a preparação de Filipe Luís, que fez a sua estreia como treinador do time principal.

“Sabemos que eles vão se preparar e jogar de forma diferente por estarem em casa. Assim, vamos nos preparar melhor, ver o que o Filipe vai trazer para nós. Foram dois dias de treino, metade do grupo treinou apenas um dia. Muitos vídeos e falas do Filipe mostrando o que tem em mente”, disse Ortiz.