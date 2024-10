Flamengo toma posse do terreno do Gasômetro

Eventos na Prefeitura do Rio e no próprio terreno do futuro estádio do Flamengo marcaram a 'transferência' da chave do local

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, esteve acompanhado de Rodrigo Dunshee, atual vice-presidente geral do clube e candidato nas eleições no fim do ano. O deputado federal Pedro Paulo também participou da cerimônia.

O Flamengo recebeu, na tarde desta quinta-feira (3), o acordo de posse do terreno do Gasômetro, local em que o clube carioca construirá o seu estádio. Um evento no espaço, que contou a presença de dirigentes e representantes da Prefeitura do Rio, marcou a “transferência” da chave do terreno.

“Quantas pessoas não acreditaram que isso se tornaria realidade? Estamos entregando a chave do Gasômetro para que isso se torne realidade”, disse Pedro Paulo.

Evento na Prefeitura

Antes da ida ao terreno do Gasômetro, dirigentes do Flamengo também receberam a “chave” do espaço das mãos do prefeito Eduardo Paes. Como o prefeito está em corrida eleitoral, ele não pode participar do evento no Gasômetro. A cerimônia, aliás, contou com a participação virtual do presidente Lula.

Duração da obra

O Flamengo ainda não divulgou uma data para o início da obra no Gasômetro. Entretanto, a expectativa do clube é que o estádio esteja pronto a partir do segundo semestre de 2029. Mas, os mais otimistas acreditam que o espaço esteja à disposição ainda em 2028.