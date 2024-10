Corinthians pede esclarecimento de patrocinadora sobre regularização

Esportes da Sorte pode deixar de operar no Brasil, mas Timão se vê protegido por multa e pede explicações da empresa Crédito: Jogada 10

O Corinthians enviou, nesta quinta-feira (3), um pedido formal para à Esportes da Sorte, sua patrocinadora máster, pedindo alguns esclarecimentos. O motivo principal é que a empresa não consta na lista do Governo Federal das empresas do setor autorizadas a operar no Brasil e poderia deixar de atuar no país. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Esportes da Sorte tem até o dia 11 de outubro para resolver o problema. Caso contrário, ela sairá do ar, e o Corinthians será obrigado a tirar a marca da empresa de sua camisa. Apesar do tema ser delicado e deixar o clube em alerta, o Timão se vê respaldado pelo contrato que tem com a patrocinadora.

Há uma cláusula contratual que prevê o pagamento de multa de R$ 100 milhões caso a Esportes da Sorte não tenha licença para operar. O pagamento da indenização precisaria estar sendo feito em até dez dias após o rompimento do contrato. Assim, caso a empresa venha a ser obrigada a fechar no Brasil, o Timão receberia a quantia da patrocinadora pela quebra do acordo. O Corinthians fechou em julho com a Esportes da Sorte. A empresa fechou acordo com o clube por três anos e se dispôs a pagar R$ 309 milhões para estampar sua marca na camisa alvinegra. Aliás, R$ 57 milhões estava destinado à contratação de um reforço midiático. Assim, o Timão decidiu usar a verba com o holandês Memphis Depay. Por fim, a casa de apostas diz ter cumprido com todas as exigências para operar no Brasil e alega que está em contato com o Governo para regularizar a sua situação. Contudo, o Corinthians ainda aguarda o desenrolar da história.