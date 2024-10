CBF lamenta morte do jornalista Cid Moreira

Entidade decreta um minuto de silêncio nas partidas da Série A e B do Campeonato Brasileiro em homenagem ao jornalista

“A CBF lamenta a morte de Cid Moreira, um grande ícone da televisão brasileira. Vamos homenagear a memória deste grande jornalista na noite de hoje com um minuto de silêncio em todos os jogos realizados pela CBF”, diz a nota da entidade.

A CBF emitiu uma nota, na manhã desta quinta-feira (3), lamentando a morte do jornalista Cid Moreira. O apresentador foi dos principais comunicadores do Brasil e apresentou o Jornal Nacional, da Rede Globo, por mais de oito mil vezes, segundo a própria emissora.

Cid Moreira estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do RJ, desde o dia 4 de setembro, quando deu entrada com insuficiência renal crônica. Antes, vinha tratando de uma pneumonia em casa. Contudo, o quadro piorou e, às 8h desta quinta, morreu de falência múltipla dos órgãos.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, decretou um minuto de silêncio em sua homenagem nos jogos das Série A e B do Campeonato Brasileiro. A rodada começa nesta quinta-feira (3) e vai ter até o próximo sábado (5). Todos os embates devem ter um momento de solidariedade ao jornalista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.