CBF confirma data de jogo atrasado entre Fluminense e Athletico-PR

O Fluminense segue na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e tem um jogo a menos que seus adversários diretos na tabela. Assim, a CBF confirmou, nesta quinta-feira (3), a data do duelo contra o Athletico-PR, válido pela 17ª rodada, para o dia 22 de outubro (terça-feira), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã.

Dessa forma, os comandados do técnico Mano Menezes terão três partidas seguidas no Rio de Janeiro e apostam na sinergia com a torcida para a arrancada final. Antes do confronto com o Furacão, o elenco mede forças com o Cruzeiro, nesta quinta-feira (3) e com o Flamengo, no dia 17 (quinta-feira), às 20h (de Brasília) no mesmo estádio.

O Tricolor, portanto, só voltará a atuar longe de seus domínios no dia 26 (sábado), quando visita o Vitória, no Barradão, às 16h30 (de Brasília). Esse promete ser um confronto direto, já que a diferença entre as equipes, atualmente, é de apenas um ponto. No Rio de Janeiro, o Leão da Barra levou a melhor, quando o time de Laranjeiras tinha o auxiliar Marcão à beira do campo.