Presidente do Santos anuncia acordo por construção do novo estádio

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, anunciou, nesta quarta-feira (2), um acordo com a WTorre pela construção de um novo estádio. O mandatário convocou uma entrevista coletiva na sala de imprensa da Vila Viva Sorte e, além da obra, também confirmou a demolição total do atual estádio.

“O documento já está elaborado. Dentro do cronograma será cumprido e obedecido entre os escritórios. Um período de 60 dias para concluir tudo e ser celebrado entre as partes. Quais são os tópicos discutidos? Governança, onde o Santos manteve todas as cadeiras e camarotes. O projeto também não contemplava cobertura para garantir um total conforto para quem estivesse no estádio. Isso foi acomodado. Aperfeiçoamos os direitos e deveres entre as partes”, disse Marcelo Teixeira.

Santos só deve iniciar obra quando tiver o Pacaembu à disposição

De acordo com um cronograma apresentado pelo Santos, o início da campanha e a divulgação da pré-venda devem acontecer em dezembro de 2024. Contudo, a obra só deve começar quando o Pacaembu estiver à disposição. O Peixe deve mandar seus jogos na capital enquanto a Vila estiver em reforma.

“Nós não temos estádio. Mas dependemos do Pacaembu. Com as obras concluídas do Pacaembu, será a casa do Santos. Não adianta antecipar fatos se não temos onde jogar. Não depende do Santos. Depende da obra do Pacaembu. O acordo com Pacaembu está celebrado. Mas precisamos da conclusão da obra. Com a conclusão, será a sede do Santos. Não podemos responder por eles. Apenas acompanhamos”, falou o mandatário.