Patrocinadoras de clubes da Série A, casas de apostas deixam de ter liberação para operar

Tratam-se da Esporte da Sorte, patrocinadora máster de Corinthians, Athletico e Bahia. Bem como parceira também do Grêmio, mas que expõe a sua marca na região do peito da camisa. A empresa também tem ligação com o Palmeiras, mas no futebol feminino.

Duas casas de apostas com influência na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro ganharam um problema para resolver. Isso porque não estão na lista de empresas deste ramo liberadas para atuar no Brasil. Tal exigência passará a valer a partir de 11 de outubro e a tendência é a de que parem de operar no país.

Além disso, a outra companhia é a Stake, patrocinadora master do Juventude. A Esporte da Sorte também é parceira do Ceará na Série B. Aliás, outros clubes que disputam a Segunda Divisão e tem acordos com casa de apostas são: Amazonas e Coritiba com a Reals, Guarani com a Dafabet e Sport com a Betvip. Todas elas também são patrocinadoras máster.

Esportes da Sorte se manifesta

De acordo com informação do portal “UOL”, a Esportes da Sorte crê que houve um erro formal e busca contato com a Secretaria de Prêmios e Apostas para a correção deste cenário. Afinal, argumenta que cumpriu todos os requisitos impostos pela portaria do ministério. Desta forma, aguarda que haja uma atualização e seja incluída na lista de casa de apostas com liberação para operar. Casa de apostas também estiveram envolvidas em outra polêmica, durante uma investigação policial.

Assim, em nota, a empresa postou um comunicado em que afirma ter enviado toda a documentação para a aprovação do Ministério da Fazenda. A propósito, indica que foi um dos primeiros integrantes do ramo a sugerir a regulamentação. Mesmo sem ainda estarem presentes na lista, asseguram que receberam a liberação para operar.