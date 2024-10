Flamengo x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h15

Jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Fla, com interino Filipe Luís no comando, tenta abrir frente diante de um Timão animado

Flamengo e Corinthians entram em campo nesta quarta-feira (2), pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. No Maracanã, no Rio de Janeiro, a bola rola às 21h45 (de Brasília). O jogo de volta está marcado para o dia 20 de outubro. No Rubro-Negro, as atenções estão voltadas para a estreia do interino Filipe Luís no comando técnico. Já o Corinthians está motivado em busca de um bom resultado fora de casa para levar vantagem para a volta. A Voz do Esporte transmite este duelo entre os times com as maiores torcidas do país a partir das 20h15 (de Brasília), com um pré-jogo sob o comando de Cesar Tavares, que tambeém estará na narração.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além de Cesar Tavares no comando da Jornada Esportiva, a cobertura da Voz ainda conta com Symon Casagrande nos comentarios e André Bachá nas reportagens. Não deixe de clicar na arte acima a partir das 20h15 para saber tudo sobre os times e, com a bola rolando, acompanhar o clásscio com a melhor mídia digital esportiva de 2023 (prêmio Aceesp)