Corinthians x Boca Juniors, pela Libertadores feminina: onde assistir e escalações

Corinthians vai estrear na Libertadores Feminina 2024 contra o Boca Juniors, nesta quinta-feira (3), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai, país sede do torneio. Os times estão no Grupo A da competição sul-americana. A equipe brasileira é a atual campeã do torneio e busca o pentacampeonato.

Onde assistir Corinthians x Boca Juniors

A partida será transmitida na SporTV, na TV fechada, e também no youtube, pela canal Meu Timão e CazéTV.

Como chega o Corinthians

As Brabas, atuais campeãs da Libertadores, estão em busca do pentacampeonato do clube. Além disso, dias atrás, conquistaram o Campeonato Brasileiro e chegam status de favoritas para o torneio sul-americano. Com 16 equipes na competição, o time paulista está no Grupo A, com Boca Juniors (ARG), Adiffem (VEN) e Libertad (PAR). Os dois melhores colocados de cada grupo avançam às quartas.