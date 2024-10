Champions: Lille vence Real Madrid na estreia de Endrick como titular

Dessa maneira, o clube merengue conheceu a primeira derrota na Champions e segue com os três pontos somados na primeira rodada, na vitória por 3 a 1 sobre o Stuttgart. Por outro lado, o Lille conquistou a primeira vitória no torneio após a derrota fora de casa para o Sporting na estreia das equipes.

Ao mesmo tempo, o técnico Carlo Ancelotti promoveu três alterações no Real Madrid para o jogo desta quarta-feira. Camavinga, recuperado de lesão, e Lunin, reserva de Courtois no gol, foram titulares pela primeira vez na temporada. Além deles, o treinador escalou Endrick ao lado de Vini Jr no ataque, e foi a primeira vez que o atacante ex-Palmeiras entrou como titular na equipe merengue. Rodrygo e Mbappé começaram no banco de reservas, mas apenas o francês entrou em campo, uma vez que o brasileiro acabou sendo poupado por questões físicas.

Zebra na Champions 2024/25. O Lille aproveitou a atuação ruim dos atuais campeões e venceu o Real Madrid por 1 a 0, nesta quarta-feira (2), em partida válida pela segunda rodada da fase de liga. Jonathan David, de pênalti, confirmou o triunfo no estádio Pierre-Mauroy, na França. Apesar do resultado negativo, a partida marcou a estreia de Endrick como titular na principal competição de clubes da Europa.

Lille x Real Madrid

O Lille levou a vantagem de 1 a 0 para o vestiário merecidamente. Em casa, o time francês tomou a iniciativa do jogo, teve mais posse de bola e criou as melhores oportunidades. Na principal chance, Jonathan David parou duas vezes em Lunin. Mas, já nos acréscimos, o árbitro marcou pênalti após toque na mão de Camavinga na área, que precisou da revisão do VAR. Na cobrança, o camisa 9 do Lille cobrou bem e abriu o placar. Por outro lado, a única oportunidade do Real Madrid foi com Endrick, que disparou no campo de ataque e finalizou forte para a defesa do goleiro adversário.

Após uma atuação ruim no primeiro tempo, Carlo Ancelotti promoveu mudanças na equipe para a segunda etapa, mas o time merengue não conseguiu se recuperar na partida. O Lille se posicionou bem defensivamente e conseguiu segurar a pressão adversária. Na melhor oportunidade do Real Madrid, Vini Jr fez uma jogada pela esquerda e colocou na cabeça de Arda Guler. O meia escorou para o meio da área e Rudiger desviou a bola que iria para o fundo da rede, mas o zagueiro adversário salvou em cima da linha. No rebote, Bellingham finalizou para uma ótima defesa do goleiro. Assim, os merengues não apresentaram muita criatividade para furar a defesa francesa e o placar de 1 a 0 prevaleceu até o apito final.