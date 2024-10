STJD arquiva caso de suposto racismo de Carlinhos em Grêmio x Flamengo

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva optou, nesta terça-feira (1), por arquivar o suposto caso de injúria racial contra o jogador Carlinhos, do Flamengo, na partida contra o Grêmio pelo Brasileirão, realizada na Arena há duas semanas.

Aliás, no jogo entre as equipes, um vídeo gravado na saída de campo serviu como base para uma possível denúncia pela Procuradoria do STJD. A procuradoria analisou as perícias contratadas pelo Grêmio e não encontrou elementos suficientes para denunciar racismo na gravação.

