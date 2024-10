São Paulo terá um jogo por semana para conseguir vaga no G4

Do início de 2024, com o Paulista, a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, o São Paulo disputou 58 jogos em 254 dias. Um jogo a cada 4,3 dias. Agora, restam dez partidas a serem disputadas até o dia 8 de dezembro, na última rodada do Brasileiro. O descanso, aliás, está sendo visto como crucial para o Tricolor recuperar seus jogadores e garantir um número suficiente de pontos para terminar no G-4.

O objetivo do São Paulo mudou. Após ser eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, ambos nas quartas de final, o Tricolor tem como meta agora terminar entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro. Para isso, terá como ”aliado” o calendário e uma média de um jogo por semana.

Além disso, se conseguir repetir os números do primeiro turno, o São Paulo pode ficar tranquilo em relação ao G4. Afinal, se o time do técnico Zubeldía repetir os mesmos resultados do primeiro turno, a tendência é que se classifique para o torneio.

Faltando as mesmas dez rodadas, mas para terminar o primeiro turno, o São Paulo conseguiu somar 17 dos 30 possíveis. Com 47 pontos atualmente, o Tricolor terminaria com 64. Esta foi a mesma pontuação que o Botafogo terminou a competição no ano passado. Contudo, o Glorioso encerrou o torneio na quinta colocação e na fase eliminatória da Libertadores.

A situação poderia melhorar se algum dos times do G4 garantisse a classificação para a Libertadores por outras vias. O Botafogo briga pelo título do torneio, e o Flamengo está vivo na Copa do Brasil.