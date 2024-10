Jornalista critica postura de Corinthians e Vasco em polêmica sobre Copa do Brasil: ‘Espertalhões’

Diretorias dos semifinalistas entraram com ação no STJD para tentar suspender os efeitos do ofício da CBF sobre as datas dos jogos de volta Crédito: Jogada 10

A bola ainda nem rolou para as semifinais da Copa do Brasil, mas os confrontos estão no centro das polêmicas esportivas há dois dias. Isso porque Corinthians e Vasco, adversários de Flamengo e Atlético-MG, respectivamente, acionaram o STJD para contrariar as mudanças da CBF nas datas dos jogos de volta das decisões. A ação da dupla, aliás, passou por desaprovação do jornalista Renato Maurício Prado. O comunicador analisou as ações de Corinthians e Vasco durante uma live para o ‘UOL’ na última segunda-feira (30). Para Renato Maurício Prado, as diretorias alvinegras estão agindo como ”espertalhões” em uma ação que denominou como ”choro”. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A postura de Vasco e Corinthians é de espertalhões. “Vamos nos dar bem porque o Flamengo vai ficar com cinco ou seis”. O Corinthians não será prejudicado em nada, a não ser que não vai enfrentar o Flamengo esfacelado. A CBF agiu muito bem. O que Vasco e Corinthians estão fazendo é chorar. Vai chorar na cama que é lugar quente”, opinou.

A polêmica Tudo começou quando Flamengo e Atlético-MG solicitaram à CBF uma alteração nos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. Isso porque os clubes têm atletas convocados por suas respectivas seleções, e os duelos ocorreriam no dia 17 – período de Data-Fifa. A entidade aprovou e comunicou a mudança para o final de semana de 19 e 20 de outubro. Corinthians e Vasco se revoltaram imediatamente alegando que a alteração favorece seus adversários na disputa. Nesta terça-feira (1), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anunciou que os clubes acionaram a corte para suspender os efeitos do ofício da CBF. “Nos documentos, os clubes pedem através de liminar a suspensão dos efeitos do ofício 2970/2024 da CBF e que sejam mantidas as partidas na forma das tabelas originalmente publicadas. As medidas foram encaminhadas para análise do presidente do STJD, Luís Otávio Veríssimo Teixeira”, divulgou o STJD em comunicado.

Semifinais Copa do Brasil A CBF divulgou no último sábado as datas e os horários das semifinais da Copa do Brasil – que culminou na revolta dos clubes. O calendário da entidade ainda prevalece, então, sendo assim, os jogos de ida estão marcados para esta quarta-feira (2) – às 19h15 e 21h45. Já os duelos de volta acontecem no final de semana dos dias 19 e 20 de outubro. Jogos de ida 2 de outubro

19h15 – Atlético-MG x Vasco, na Arena MRV (sportv, Premiere e Amazon)

21h45 – Flamengo x Corinthians, no Maracanã (Globo) Jogos de volta