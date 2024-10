Geromel, zagueiro do Grêmio, anuncia despedida do futebol

Ídolo do Tricolor Gaúcho vai se aposentar ao fim de 2024 após 11 temporadas. Recente histórico de lesões também foi primordial para a decisão Crédito: Jogada 10

O Grêmio vai começar a se despedir de um dos seu principais ídolos recentes. Afinal, o zagueiro Geromel anunciou sua aposentadoria em entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho, nesta terça-feira (01). “Gostaria de comunicar a vocês que decidi me aposentar ao final do ano. Como sempre tive muito respeito e carinho pelo torcedor, gostaria que eles soubessem por mim. No final do ano encerro minha carreira. Sei que ainda faltam dois meses para o final do ano, vou continuar fazendo o meu melhor como sempre fiz nessa última década. Essa é minha decisão final, converso bastante com a direção, com a comissão técnica, todo mudo já está sabendo”, detalhou Geromel. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao todo, o zagueiro defendeu o Imortal por 11 temporadas. Assim, nesta trajetória, tornou-se o 13º atleta que mais vestiu a camisa do Tricolor Gaúcho. Em sua passagem, foram 405 partidas, 216 vitórias, 98 empates e 91 derrotas. Além de 15 gols marcados e cinco assistências desde janeiro de 2014 até o atual cenário.

Pelo Grêmio, acumulou 11 conquistas, com sete troféus de Campeonato Gaúcho, além da Copa do Brasil em 2016, a Libertadores no ano seguinte e a Recopa Sul-Americana em 2018. Sequência de contusões atrapalhou reta final da passagem no Grêmio Outro fator que contribuiu para a idolatria foi a dupla vitoriosa que formou com Kannemann. Além disso, as comemorações dos dois beijando cada troféu tornaram-se emblemáticas e uma tradição. Ainda em 2018, ele esteve no grupo da Seleção Brasileira que disputou a Copa do Mundo da Rússia.

Nos últimos dois anos, os seguidos problemas físicos atrapalharam a sua frequência. No ano passado, foram apenas sete partidas. Na atual temporada, entrou em campo 21 vezes dos 56 compromissos do Grêmio. Como a equipe disputa somente o Campeonato Brasileiro até o fim de 2024, o defensor ainda terá mais 11 oportunidades de vestir a camisa do Tricolor Gaúcho. Trajetória pelo Imortal Em seguida, o defensor frisa o auge de sua passagem pelo Grêmio. Ainda citou a gratidão à torcida do Imortal. “Para mim o momento mais épico, histórico, é quando a gente vai jogar a final lá no Mineirão da Copa do Brasil, com o Grêmio há 15 anos sem conquistar um título. E a gente consegue fazer um gol no último lance, onde eu faço uma jogada e cruzo para o Cebolinha. Para mim, esse momento vai ficar eternizado na minha memória. Foi um gol decisivo que praticamente decidiu o título ali para a gente. E a alegria, né? De sair na rua e ser reconhecido, como você mesmo fez referência. Eu sou muito grato a todos os torcedores que sempre me apoiaram, todo mundo em Porto Alegre que sempre me recebeu de braços abertos. E o prazer que eu tenho de vestir essa camiseta, de ter a sorte de ter jogado no Grêmio por tanto tempo. Só agradecer a todo mundo”, indicou.