Atlético critica pedidos de Corinthians e Vasco por alterações na Copa do Brasil

No entanto, o Atlético alega que a escolha das datas foi feita em virtude da definição dos jogos válidos pelas competições promovidas pela Conmebol. A entidade tem prioridade sobre os torneios nacionais.

Confira a nota do Atlético

Em relação à decisão da CBF de inverter a data-base das partidas de volta da fase semifinal da Copa Betano do Brasil com os jogos da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Clube Atlético Mineiro entende que a mudança restabelece os princípios da isonomia, da igualdade de oportunidades e do equilíbrio das disputas, previstos no Regulamento Geral de Competições da CBF.

O Galo lamenta que Vasco e Corinthians tenham acionado o STJD contra essa alteração, atitude que contraria todas as diretrizes citadas acima, bem como os princípios da ética e do fair play desportivo. A mudança no calendário não prejudica os dois clubes, que desejam apenas se beneficiar de ter adversários desfalcados de seus jogadores convocados.