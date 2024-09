Roberto Assaf: ‘O Fora Tite agora é real. Mas sem essa de Luís Castro’

O Flamengo perdeu para o Palestino. Se trocassem de técnico naquele momento, ou, quem sabe, mais adiante, no empate com o Cuiabá no Maracanã, é provável que o Rubro-Negro ainda pudesse brigar pela Libertadores, e sustentasse hoje situação mais confortável no Brasileiro, o suficiente para permanecer próximo de Botafogo e Palmeiras.

Mas, por ora, não há dúvida que a saída de Tite e seus auxiliares vai trazer novo ânimo, aos torcedores e aos atletas, o que ficará evidente no jogo com o Corinthians, na próxima quarta-feira. Filipe Luis pode até não estar pronto para assumir agora, mas conhece bem os principais nomes do elenco, foi campeão em muitas ocasiões, e conquistou dois títulos no Sub-20: a Libertadores e a Copa Rio, além de ter garantido, na quinta passada, a vaga na final do Estadual da categoria, com o Vasco, prevista para as próximas semanas. Filipe Luis não vai inventar, pois não tem necessidade de fazê-lo, para justificar cargo e salário, o que é positivo.

A propósito: se o Flamengo contratar Luiz Felipe Scolari, não contem comigo para nada, pois sequer voltarei a escrever sobre futebol. Qualquer proximidade de Scolari com o Flamengo é maléfica para o clube. Fora Scolari.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.