Premier League: Evanilson marca e Bournemouth vence o Southampton

Brasileiro anota primeiro gol no futebol inglês na partida de encerramento da 6ª rodada

Com direito ao primeiro gol de Evanilson no futebol inglês, o Bournemouth venceu o Southampton por 3 a 1, nesta segunda-feira (30), na partida de encerramento da 6ª rodada da Premier League 2024/25. Em um grande primeiro tempo dos donos da casa no Vitality Stadium, o brasileiro abriu o placar, seguido pelos gols de Ouattara e Semenyo. Por outro lado, Harwood-Bellis descontou para a equipe visitante na segunda etapa.

Depois de perder um pênalti contra o Chelsea, quando o goleiro Robert Sánchez defendeu a cobrança, Evanilson balançou finalmente as redes com a camisa do Bournemouth.

Aos 16 minutos do jogo contra o Southampton, o atacante brasileiro abriu o placar após receber um passe de Tavernier, que cobrou uma falta rapidamente, até confundindo a transmissão. Mesmo sob pressão dos defensores, Evanilson acertou uma grande finalização e abriu o caminho da vitória.