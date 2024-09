Por título no Chile, Colo-Colo passa a depender das próprias forças

Isso porque a vitória do Cacique sobre o Cobresal, por 2 a 0, e o revés da Universidad de Chile diante do Iquique, por 3 a 0, deixou o time dirigido por Jorge Almirón dependendo apenas de si para buscar o título nacional. Mesmo que, atualmente, a distância entre La U e o Colo-Colo seja de sete pontos. A saber, a Universidad está com 55 unidades e os Blancos tem 48.

O motivo é que, pela programação continental dos colo-colinos ao longo da temporada, alguns jogos pelo Chileno passaram por adiamentos. Desse modo, a equipe está na vice-liderança da competição mesmo tendo três partidas a menos do que o arquirrival.

Ainda existe a possibilidade de que, depois das 30 rodadas, aconteça uma efetiva final para determinar o campeão nacional. Dentro do regulamento previsto para o torneio desse ano, em caso de igualdade na pontuação pela disputa do título, não são usados critérios de desempate, mas uma decisão de jogo único. A data e local do embate são determinados pela Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP) somente depois do cenário confirmado.

Para tornar a disputa ainda mais interessante, um desses compromissos é contra outro arquirrival da cidade de Santiago: a Universidad Católica. O clássico vai acontecer na próxima quinta-feira (3), às 20h, no Monumental David Arellano.