Filipe Luís tem primeiro contato com o elenco do Flamengo. Veja como foi!

O técnico Filipe Luís iniciou a sua trajetória no time profissional do Flamengo na tarde desta segunda-feira (30). O ex-jogador, que estava dirigindo a equipe sub-20, campeã do mundo na categoria, foi recebido no Ninho do Urubu pelo presidente Rodolfo Landim e pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz.

O Flamengo publicou, em seus perfis nas redes sociais, imagens do primeiro dia de Filipinho, como é carinhosamente chamado pelos torcedores, no centro de treinamento. Em uma das fotos ele aparece ao lado de Gabigol, seu ex-companheiro de time.