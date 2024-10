Filipe Luís promete time do Flamengo ofensivo: ‘Peco por não ter medo’

“Com certeza meu modelo de jogo é de muito ataque. Já falei que as vezes peco em não ter medo e atacar demais, mas com certeza esse time já está bem treinado, tem uma estabilidade e organização defensiva muito boa. Claro que vou tentar colocar a minha ideia em prática, que é diferente, para vermos o time atacando da forma que eu quero. Espero ver muitos gols e muitas chances de gol”, falou Filipe.

Depois de iniciar sua trajetória como novo técnico do Flamengo ao comandar a primeira atividade no Ninho do Urubu, Filipe Luís falou pela primeira vez no novo cargo. O ex-lateral se disse “encantado” com a oportunidade e não fez questão de esconder que seu estilo de jogo é diferente ao de Tite.

Diante disso, Filipe Luís, aliás, terá a sua apresentação oficial, nesta terça-feira, no Ninho do Urubu. A sua estreia na beira do campo será na quarta-feira, quando o Flamengo, aliás, recebe o Corinthians no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Elenco

“Conheço bem esse elenco. Joguei praticamente com todos eles. Objetivo é conseguir colocar em prática o mais rápido possível o meu modelo de jogo, pra que eles desenvolver o que eu quero com as minhas ideias e que possamos ver isso no campo o mais rápido possível”, disse.

Experiência na base

“Foi fundamental. Com certeza essa experiência na base foi muito válida, foi onde aprendi a montar treino e comissão, onde consegui colocar minhas ideias em prática. Foi onde vi o sub-17 jogando da forma que eu queria. Vi realmente que era possível e que eu era capaz de fazer isso. Fui, aliás, pegando confiança, os resultados foram aparecendo e aí recebi a proposta do sub-20. Também aceitei um desafio novo de pegar um time no meio da temporada, e me deu toda essa vivência. Sempre pensei como treinador, mas viver isso era uma coisa nova. Estou encantado de estar aqui de novo.”